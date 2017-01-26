Тео Уолкотт: Из Мертезакера вышел бы прекрасный тренер

Нападающий лондонского «Арсенала» Тео Уолкотт выразил мнение, что его партнер по клубу Пер Мертезакер в будущем может неплохо проявить себя на тренерском мостике.

«Думаю, из него вышел бы прекрасный специалист. Это действительно так. Из всех игроков, с кем мне довелось поиграть, Мертезакер стал бы лучшим тренером», - сказал англичанин, – слова которого приводит Goal.

Напомним, 32-летний игрок сборной Германии выступает на профессиональном уровне с 2003 года.