Легендарный нападающий сборной СССР, автор победного гола в финале Кубка Европы 1960 года, а после завершения карьеры футболиста заведующий отделом футбола «Советского спорта» Виктор Понедельник прооперирован в Москве. Ранее мы сообщали, что у Понедельника диагностирован перелом шейки бедра.

– Операцию мне сделали еще несколько дней назад. До этого провели обследование, после которого врачи сказали, что нужно оперировать. Да, говорят в таком возрасте под общим наркозом операции опасны. Но куда деваться? – сказал 79-летний Виктор Понедельник корреспонденту «Советского спорта».

– Что говорят врачи? Сколько вы пробудете в больнице?

– Врачи – люди суеверные. Как, кстати, и и мы, футболисты. Так что они прогнозов не дают.

«Советский спорт» желает Виктору Понедельнику здоровья и скорейшего выздоровления!