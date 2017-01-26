В пробах российских бойцов MMA обнаружен остарин

В допинг-пробах российских бойцов MMA Руслана Магомедова и Зубайры Тухугова был обнаружен запрещенный препарат.

«У Зубайры, Поветкина и у меня найден в пробах остарин. Сейчас я пытаюсь доказать, что не принимал этот препарат, – цитирует Магомедова «Матч ТВ».

Магомедов временно отстранен от участия в соревнованиях. В отношении него Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC) проводится расследование.

В интервью ТАСС спортсмен пояснил, что остарин входил в состав спортивной добавки. «Я не хотел, чтобы у меня что-то вырастало. Я принимал добавку для увеличения тестостерона, но, как оказалось, там содержалось это вещество», – сказал Магомедов.

Напомним, ранее остарин был найден в допинг-пробе российского боксера Александра Поветкина, в отношении которого проводит расследование Всемирный боксерский совет (WBC).