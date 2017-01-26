Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Фигурное катание  Короткая программа
Хоккей  Йокерит2 : 3Автомобилист
Баскетбол  Маккаби Тель-Авив- : -УНИКС
Хоккей  Куньлунь2 : 0Слован
Фигурное катание  Произвольная программа
Футбол  Барселона- : -Реал Сосьедад
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

В пробах российских бойцов MMA обнаружен остарин

Комментарии

В допинг-пробах российских бойцов MMA Руслана Магомедова и Зубайры Тухугова был обнаружен запрещенный препарат.

«У Зубайры, Поветкина и у меня найден в пробах остарин. Сейчас я пытаюсь доказать, что не принимал этот препарат, – цитирует Магомедова «Матч ТВ».

Магомедов временно отстранен от участия в соревнованиях. В отношении него Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC) проводится расследование.

В интервью ТАСС спортсмен пояснил, что остарин входил в состав спортивной добавки. «Я не хотел, чтобы у меня что-то вырастало. Я принимал добавку для увеличения тестостерона, но, как оказалось, там содержалось это вещество», – сказал Магомедов.

Напомним, ранее остарин был найден в допинг-пробе российского боксера Александра Поветкина, в отношении которого проводит расследование Всемирный боксерский совет (WBC).

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Боец ММА вылечил соперника, а потом отправил в нокаут (видео)Боец ММА вылечил соперника, а потом отправил в нокаут (видео)Поединок между Паатой Чхапелией и Петром Вроблевски мог закончиться через минуту, но грузин продлил его еще на пару минут.Компания M-1 Global представила ролик, посвященный бою Шлеменко в МосквеванПромоутерская компания М-1 представила проморолик к поединку между Александром Шлеменко и Полом Брэдли.Федор Емельяненко в четверг начнет проводить спарринги перед боем в СШАТренер российского бойца ММА Федора Емельяненко Александр Мичков рассказал, что его подопечный в четверг на тренировочном сборе в Старом Осколе приступит к спаррингам.M-1 Challenge 74. Ортман сразится против Богомолачемпион WFC Пабло Ортман (Швейцария, 5-0) будет биться против чемпиона World Cossacs Fight Federation Вячеслава Богомола (Украина, 9-3).Кормье проведет бой с Джонсоном 8 апреля на турнире UFC 210Чемпион UFC в полутяжелом весе американец Даниэль Кормье свой следующий поединок проведет на турнире UFC 210, которыф состоится 8 апреля в Баффало (США).Новые правила определения лежачего бойца появились в лиге ACBПромоутерская компания ACB ввела новые правила, касающиеся определения лежачего бойца.Соперником Шлеменко на турнире M-1 Challenge 75 будет Пол БрэдлиКак сообщает Mixfight.ru, определился соперник Александра Шлеменко на поединок, запланированный на 3 марта в рамках турнира M-1 Challenge 75.18 марта возьмет старт третий сезон бойцовского проекта Prime Selection18 марта в Краснодаре стартует третий сезон международного бойцовского проекта PRIME SELECTION, призванный выявить перспективных представителей смешанных единоборств.Хабиб Нурмагомедов: Хочу сломать Фергюсону руку, чтобы научить его уважениюРоссийский боец ММА Хабиб Нурмагомедов признался в том, что он не испытывает симпатии к своему будущему сопернику Тони Фергюсону.Майрбек Тайсумов: Мне под силу стать чемпионом UFCМайрбек Тайсумов: Мне под силу стать чемпионом UFCБоец готовится подняться на вершину UFC.Денис Гольцов: Если следующим меня ждет бой с Андришаком, я готовЧемпион лиги ACB в тяжелом весе Денис Гольцов прокомментировал победу поляка Михала Андришака над эстонцем Денисом Смолдаревым на турнире ACB 52.Иван Штырков: Перестал уважать Монсона как человека, не хочу даже вспоминать бой с нимРоссийский боец смешанного стиля Иван Штырков, который 18 ноября прошлого года победил в Екатеринбурге знаменитого бразильца Антонио Силву, рассказал о своем отношении к американскому бойцу Джеффу Монсону.Президент UFC: Боя Пакьяо – Макгрегор не будет. Мне не нравится Боб АрумПрезидент UFC Дэйна Уайт прокомментировал информацию о возможном проведении поединка между популярным бойцом ММА Коннором Макгрегором и чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации в весовой категории до 66,68 кг Мэнни Пакьяо.M-1 Challenge 75. Реванш между Торресом и Мясниковым пройдет в Москве3 марта в Москве в рамках турнира M-1 Challenge 75 пройдет бой в среднем весе, в котором будут участвовать Энок Солвес Торрес (Испания, 19-9-1) и Валерий Мясников (Industrials Team, 10-1-2).Михал Андришак: Дайте мне Гольцова!Польский боец смешанного стиля Михал Андришак хочет сразиться с россиянином Денисом Гольцовым за пояс чемпиона лиги ACB в тяжелом весе.Проморолик турнира UFC on FOX 23, на котором Шевченко подерется с Пеньей29 января в Денвере пройдет турнир UFC on FOX 23. В главном поединке встретятся Валентина Шевченко и Джулианна Пенья.Магомед Магомедов: Борьба — слабая сторона Яна, поэтому он приехал ко мне в ДагестанЧемпион лиги ACB в наилегчайшем весе Магомед Магомедов отреагировал на новость о том, что его будущий соперник Петр Ян занимается борьбой в Хасавюрте.Поединок Льюиса и Брауна возглавит турнир UFC Fight Night 105Поединок Льюиса и Брауна возглавит турнир UFC Fight Night 105Петр Ян: Сейчас тренируюсь в Хасавюрте у тренера ГусейноваРоссийский наилегчайшей весовой категории Петр Ян готовится к поединку против Магомеда Магомедова в Хасавюрте.M-1 Challenge 74. Юсупов и Пютц обменялись комментариямиДействующий чемпион M-1 в полутяжелом весе Рашид Юсупов высказался о предстоящем титульном бое против Штефана Пютца на турнире M-1 Challenge 74.
Главные новости
Футбол
Полузащитник «Гамбурга» Халилович, которым интересовались ЦСКА и «Краснодар», арендован «Лас-Пальмасом»
Футбол
«Амкар» сообщил подробности приезда Это'О на сбор команды (фото)
Футбол
Квинси Промес: Звал Депая в «Спартак», но он выбрал другую дорогу
Фигурное катание
Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев: Тренеры сказали, что получилось здорово
MMA
В пробах российских бойцов MMA обнаружен остарин
Футбол
В Москве прооперирован Виктор Понедельник
Футбол
Джейми Каррагер: «Ливерпуль» играет вдесятером, когда Старридж выходит на поле
Фигурное катание
Россияне Боброва и Соловьев – вторые после короткого танца на чемпионате Европы
Футбол
Черчесов побывал на тренировке «Спартака» (фото)
Футбол
Агент: Не сомневался, что ФИФА примет правильное решение по делу Азмуна
все новости
Александр Поветкин
Александр Поветкинвсе новости
Зубайра Тухугов
Зубайра Тухуговвсе новости
Руслан Магомедов
Руслан Магомедоввсе новости
Смешанные единоборства
Смешанные единоборства