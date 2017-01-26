Шведский игрок, которого сватали в «Спартак», стал игроком «Дженоа»

Полузащитник «Палермо» Оскар Хильемарк стал игроком «Дженоа». Об этом сообщает официальный сайт сицилийского клуба.

Отмечается, что 24-летний швед перебрался в новую команду на правах аренды с обязательством выкупа. Ранее СМИ сообщали, что в услугах Хильемарка заинтересован московский «Спартак», но агент футболиста данную информацию опроверг.

В нынешнем сезоне Серии А 24-летний футболист принял участие в 15-ти матчах и получил одну желтую карточку.

Читайте также:

Александр Мостовой: Поможет ли Иванович «Зениту»? Не знаю, «Спартак» тоже усилился

«Зенит» или «Спартак» – кого выберет Раноккья? Таблица трансферов РФПЛ