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Шведский игрок, которого сватали в «Спартак», стал игроком «Дженоа»

Источник:  ФК «Дженоа»Комментарии

Полузащитник «Палермо» Оскар Хильемарк стал игроком «Дженоа». Об этом сообщает официальный сайт сицилийского клуба.

Отмечается, что 24-летний швед перебрался в новую команду на правах аренды с обязательством выкупа. Ранее СМИ сообщали, что в услугах Хильемарка заинтересован московский «Спартак», но агент футболиста данную информацию опроверг.

В нынешнем сезоне Серии А 24-летний футболист принял участие в 15-ти матчах и получил одну желтую карточку.

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