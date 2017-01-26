Шведский игрок, которого сватали в «Спартак», стал игроком «Дженоа»
Полузащитник «Палермо» Оскар Хильемарк стал игроком «Дженоа». Об этом сообщает официальный сайт сицилийского клуба.
Отмечается, что 24-летний швед перебрался в новую команду на правах аренды с обязательством выкупа. Ранее СМИ сообщали, что в услугах Хильемарка заинтересован московский «Спартак», но агент футболиста данную информацию опроверг.
В нынешнем сезоне Серии А 24-летний футболист принял участие в 15-ти матчах и получил одну желтую карточку.
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