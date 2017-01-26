Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев: Тренеры сказали, что получилось здорово

Шестикратные чемпионы России Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, занимающие второе место после короткого танца на чемпионате Европы по фигурному катанию, рассказали, что тренеры остались довольны их выступлением.

Боброва и Соловьев уступили в коротком танце только экс-чемпионам мира итальянцам Анне Каппеллини и Луке Ланотте, но опередили двукратных чемпионов мира из Франции Габриэллу Пападакис и Гийома Сизерона. Россияне установили личный рекорд по набранным баллам.

«Мы работаем не на оценки, а над своим лицом, - сказал Соловьев, отвечая на вопрос, ожидал ли он такого результата. - Чтобы оно нравилось судьям. Их много, каждый придирается по-своему, у каждого свой взгляд на тот или иной элемент или программу в целом. Ощущения бывают обманчивы, но сегодня, как мне показалось, был не столь эмоциональный, как технически собранный прокат. А хочется показать и то, и другое. Но тренеры сказали, что получилось здорово».

При этом Соловьев подчеркнул, что выводы из оценок в коротком танце делать пока рано. «Нельзя пока ставить какие-то точки. Только запятые. Это только первая часть, вторая будет послезавтра, заключительная и самая важная. Итальянцы будут кататься на позитиве, французы постараются сосредоточиться на элементах, а нам надо откататься так, как мы это умеем делать, и как мы это уже не раз делали».

«За плечами много соревнований, мы можем собраться, главное для нас - подойти на хорошем эмоциональном заводе и не переборщить с ним. Быть сосредоточенными на элементах, показать чистый и хороший прокат», - добавил фигурист.

Боброва, в свою очередь, отметила, что главное для нее - позитив от самого факта выступления на чемпионате Европы. «Судьи разные, технические бригады разные, катаются спортсмены тоже по-разному. И очень радостно, что судьи не закрывают глаза на какие-то ошибки. От себя хочу сказать, что рада тому, что мы с Димой здесь катаемся. Мы, конечно, уже не оглядываемся назад и не смотрим на проблемы, которые возникали в нашей карьере. Но, тем не менее, радуемся, что мы здесь, радуем зрителей, насколько можем, радуем тренеров, себя своим катанием, встречаемся с друзьями, которых очень редко видим. И хотим показать в произвольной программе катание, которому все будут рады», - заключила спортсменка.