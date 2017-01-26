Екатерина Боброва: Замужество позволило мне найти новые эмоции
Российская фигуристка Екатерина Боброва открыла секрет успешного выступления в короткой программе в танцевальном дуэте с Дмитрием Соловьевым.
Напомним, Боброва и Соловьев на чемпионате Европы в чешской Остраве получили сегодня 76,18 балла за короткий танец и занимают второе место. Боброва летом 2016 года вышла замуж за фигуриста Андрея Депутата.
«У меня была отличная тренировка, чтобы тренировать отношения между мужчиной и женщиной, так как у меня появился муж. Поэтому я старалась какие-то такие эмоции передавать на льду и с Димой», – сказала Боброва на пресс-конференции, отвечая на вопрос, как им с Соловьевым так хорошо удается передать в коротком танце отношения между мужчиной и женщиной.
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