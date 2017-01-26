Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Фигурное катание  Короткая программа
Хоккей  Йокерит2 : 3Автомобилист
Баскетбол  Маккаби Тель-Авив- : -УНИКС
Хоккей  Куньлунь2 : 0Слован
Фигурное катание  Произвольная программа
Футбол  Барселона- : -Реал Сосьедад
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Квинси Промес: Звал Депая в «Спартак», но он выбрал другую дорогу

Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес предлагал своему соотечественнику Мемфису Депаю стать игроком столичного клуба. 

«Я его звал: «Приходи к нам». Могу показать фото, которое еще никто не видел. Это фото было сделано, когда мы отмечали Рождество у него дома. Депай следит за «Спартаком», потому что я там играю. 

Он выбрал другую дорогу. Хотя я часто рассказывал, насколько «Спартак» большой клуб: «Посмотри, мы на первом месте, давай к нам», – поведал Промес.

Напомним, в конечном итоге Депай переехал из «Манчестер Юнайтед» в чемпионат Франции, став игроком «Лиона», хотя, СМИ сообщали, что им интересуется клубы из Серии А: «Рома», «Ювентус» и «Милан».

Читайте также: 

Александр Мостовой: Поможет ли Иванович «Зениту»? Не знаю, «Спартак» тоже усилился

«Зенит» или «Спартак» – кого выберет Раноккья? Таблица трансферов РФПЛ

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Шведский игрок, которого сватали в «Спартак», стал игроком «Дженоа»Полузащитник «Палермо» Оскар Хильемарк стал игроком «Дженоа».Черчесов побывал на тренировке «Спартака» (фото)Как сообщает пресс-служба московского «Спартака», бывший голкипер красно-былых Станислав Черчесов, который ныне работает наставником сборной России, посетил тренировку столичного клуба.«Локомотив» постарается до закрытия трансферного окна приобрести МельгарехоНападающий московского «Спартака» Лоренсо Мельгарехо может перейти в «Локомотив». Об этом сообщает портал Hoy.Защитник из Камеруна находится на кипрским сборе «молодежки» «Спартака» (фото)17-летний камерунский защитник Одри Йола Зепатта тренируется с молодежной командой «Спартака» на сборе, который проходит на Кипре, сообщает Parlons Foot237.«Зенит» или «Спартак» – кого выберет Раноккья? Таблица трансферов РФПЛ«Зенит» или «Спартак» – кого выберет Раноккья? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Раноккья нужен «Спартаку». Но нужен ли ему «Спартак»?Раноккья нужен «Спартаку». Но нужен ли ему «Спартак»?Красно-белые могут перехватить итальянского защитника у «Зенита», если не договорятся по трансферу Мамаду Сахо.Луис Адриано: Моя мотивация в «Спартаке» – не просто играть, а стать чемпиономЛуис Адриано: Моя мотивация в «Спартаке» – не просто играть, а стать чемпиономНовый нападающий «Спартака» дал интервью корреспонденту «Советского спорта».Станислав Черчесов: Я остаюсь на неделю в ОАЭ, потому еду в Турцию, потом – в ИспаниюГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов после контрольного матча «Краснодар» – «Пахтакор» (2:0) рассказал, с какой целью приехал в ОАЭ.Почему «Матч ТВ» показывает спарринги только «Зенита»? Обзор сборов (видео)Почему «Матч ТВ» показывает спарринги только «Зенита»? Обзор сборов (видео)«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.Артур Смольянинов: Тезис о багаже Аленичева – несерьезный!Актер театра и кино, а также болельщик «Спартака» Артур Смольянинов дал интервью еженедельнику «Советский спорт - Футбол», в котором, в частности, высказал свое отношение к увольнению Дмитрия Аленичева.Артем Милевский: Надеюсь, в следующем сезоне «Тосно» окажется наравне со «Спартаком» и «Зенитом»Нападающий «Тосно» Артем Милевский поделился впечатлениями от сборов с командой.Дмитрий Ананко: Каррера достраивает домик, который начали делать мыБывший тренер «Спартака» Дмитрий Ананко оценил вклад главного тренера команды Массимо Карреры в успех команды.Луис Адриано: Вернуться в сборную Бразилии – мечтаНападающий «Спартака» Луис Адриано - о возможности вернуться в сборную Бразилии.Луис Адриано: Алекс сказал, что в «Спартаке» любят бразильцевНападающий «Спартака» Луис Адриано рассказал, что посоветовал ему экс-полузащитник клуба Алекс.Луис Адриано: Я не слабее Бакки? Рад, что Каррера так сказалНападающий «Спартака» Луис Адриано рассказал в интервью «Советскому спорту», почему выбрал российский клуб.Артем Ребров: Мне постоянно напоминали о сухих матчахГолкипер «Спартака» Артем Ребров рассказал о знакомстве с новичком команды Александром Селиховым и своем отношении к сухим матчам.Грицаенко, которым интересовался «Спартак», отправился на просмотр в «Амкар»Защитник «Луча-Энергии» Алексей Грицаенко отправился на просмотр в «Амкар», сообщает PrimaMedia.ru.«Спартак» скорректировал подготовку к сезону. Обзор сборов (видео)«Спартак» скорректировал подготовку к сезону. Обзор сборов (видео)«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.Тренерский штаб «Спартака» недоволен формой и уровнем самоотдачи МельгарехоГлавный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера недоволен физическими кондициями и уровнем игры парагвайского форварда Лоренсо Мельгарехо.«Спартак», «Базель» и «Янг Бойз» претендуют на форварда «Аустрии» ДваменуНападающий клуба второго австрийского дивизиона «Аустрия» (Лустенау) Рафаэль Двамена привлек внимание московского «Спартака». Также им интересуются швейцарские клубы.
Главные новости
Футбол
Полузащитник «Гамбурга» Халилович, которым интересовались ЦСКА и «Краснодар», арендован «Лас-Пальмасом»
Футбол
«Амкар» сообщил подробности приезда Это'О на сбор команды (фото)
Футбол
Квинси Промес: Звал Депая в «Спартак», но он выбрал другую дорогу
Фигурное катание
Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев: Тренеры сказали, что получилось здорово
MMA
В пробах российских бойцов MMA обнаружен остарин
Футбол
В Москве прооперирован Виктор Понедельник
Футбол
Джейми Каррагер: «Ливерпуль» играет вдесятером, когда Старридж выходит на поле
Фигурное катание
Россияне Боброва и Соловьев – вторые после короткого танца на чемпионате Европы
Футбол
Черчесов побывал на тренировке «Спартака» (фото)
Футбол
Агент: Не сомневался, что ФИФА примет правильное решение по делу Азмуна
все новости
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Мемфис Депай
Мемфис Депайвсе новости
Квинси Промес
Квинси Промесвсе новости