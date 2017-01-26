Квинси Промес: Звал Депая в «Спартак», но он выбрал другую дорогу

Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес предлагал своему соотечественнику Мемфису Депаю стать игроком столичного клуба.

«Я его звал: «Приходи к нам». Могу показать фото, которое еще никто не видел. Это фото было сделано, когда мы отмечали Рождество у него дома. Депай следит за «Спартаком», потому что я там играю.

Он выбрал другую дорогу. Хотя я часто рассказывал, насколько «Спартак» большой клуб: «Посмотри, мы на первом месте, давай к нам», – поведал Промес.

Напомним, в конечном итоге Депай переехал из «Манчестер Юнайтед» в чемпионат Франции, став игроком «Лиона», хотя, СМИ сообщали, что им интересуется клубы из Серии А: «Рома», «Ювентус» и «Милан».

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