Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Фигурное катание  Короткая программа
Хоккей  Йокерит2 : 3Автомобилист
Баскетбол  Маккаби Тель-Авив- : -УНИКС
Хоккей  Куньлунь2 : 0Слован
Фигурное катание  Произвольная программа
Футбол  Барселона- : -Реал Сосьедад
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

В 2016 году стримеры с Twitch заработали более 100 миллионов долларов

Комментарии

Сервис Streamlabs подсчитал заработок стримеров на платформе Twich.tv за 2016 год.

Общий заработок стримеров составил 102,8 миллионов долларов. Стоит отметить, что по сравнению с 2015 годом (55,9 миллионов) эта цифра выросла на 84%. 

Чаще всего стримеры получают пожертвования от зрителей от 1 до 5 долларов, а средний доход с одного зрителя вырос с 9,9 до 19,1 цента.

Twitch.tv — ведущий сайт потокового видео, где основная тема вещания — игровое видео и прямая трансляция киберспортивных турниров. 

Источник

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
На канале Natus Vincere появился видеообзор новой тренировочной базыОрганизация Natus Vincere на своем Youtube-канале опубликовала видеообзор новой тренировочной базы в формате 360 градусов.Генеральный менеджер Virtus.pro: В киберспорте нет пока людей вроде Моуринью, Клоппа или СлуцкогоГенеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин в интервью cyber.sports.ru рассказал о тренере для состава по Dota 2 и о распределении ролей в организации.Кристиан «k0nfig» Винеке: Присоединиться к ФК «Копенгаген» — это лучшее, что может случитьсяИгрок команды North Кристиан «k0nfig» Винеке в интервью студии RuHub рассказал о победе над G2 Esports, переходе в ФК «Копенгаген», а также поделился впечатлениями от швейцарской системы.ELEAGUE Major 2017. Гид по турнируELEAGUE Major 2017. Гид по турнируВ этом материале мы рассказываем о турнире ELEAGUE Major 2017 по Counter-Strike: Global Offensive.Антон Черепенников: В Virtus.pro средняя зарплата игрока — 10 тыс. евроГлава холдинга ESforce Антон Черепенников в интервью Rambler News Service рассказал о инвестициях в холдинг, возможном приобретении других компаний, росте выручи, создании академии киберспорта и популярности киберспорта.Blizzard и Facebook проведут турнир Heroes of the Dorm 2017Blizzard совместно с Facebook проведут студенческий турнир по Heroes of the Storm.Александр «ZeroGravity» Кохановский покинул пост генерального директора Natus VincereОрганизация Natus Vincere сообщила, что пост генерального директора покинул Александр «ZeroGravity» Кохановский, занимавший эту должность с момента основания Na’Vi в 2009 году. Теперь он займет место в учреждённом совете директоров клуба.Филип «NEO» Кубски: Gambit могут быть главными соперниками в будущемИгрок команды Virtus.pro Филип «NEO» Кубски в интервью студии RuHub рассказал о победе над Gambit Esports, планах на перерыв перед плей-офф, а также поделился мнением о новых игроках в командах.Ninjas in Pyjamas подписала состав January 25th по Dota 2Организация Ninjas in Pyjamas подписала состав команды January 25th по Dota 2.G2 Esport покинула ELEAGUE Major 2017Французский коллектив G2 Esport покинул турнир ELEAGUE Major 2017 по CS:GO.Александр «s1mple» Костылев: Пытались играть на весь максимумИгрок команды Natus Vincere по CS:GO Александр «s1mple» Костылев в интервью студии RuHub рассказал о групповом этапе ELEAGUE Major, подготовке к турниру, партнерах по команде, а также поделился мнением о командах HellRaisers и FlipSid3 Tactics.Елена «mEG» Урусова: Нужно организовывать больше турниров для молодых командЧемпионка мира по Counter-Strike Елена «Meg» Урусова в интервью gamanoid.ru рассказала о том, чего не хватает киберспорту в СНГ.TNC Pro Team квалифицировалась на SL i-League Season 3Филиппинский коллектив TNC Pro Team выиграл азиатскую квалификацию к турниру SL i-League StarSeries Season 3 по Dota 2.Видео: видеопрофайл Александра «s1mple» КостылеваОрганизаторы ELEAGUE Major 2017 на своем Youtube-канале опубликовали видеопрофайл игрока Natus Vincere Александра «s1mple» Костылева.Natus Vincere вышла в плей-офф ELEAGUE Major 2017Команда Natus Vincere вышла в стадию плей-офф турнира ELEAGUE Major 2017 по CS:GO.HellRaisers и FlipSid3 Tactics покинули ELEAGUE Major 2017Команды HellRaisers и FlipSid3 Tactics покинули турнир ELEAGUE Major 2017 по CS:GO.Virtus.pro пробилась в плей-офф ELEAGUE Major 2017Польский коллектив Virtus.pro вышел в плей-офф турнира ELEAGUE Major 2017 по CS:GO.Илья «Lil» Ильюк: Хотелось бы извиниться перед всеми фанатами, кто нас поддерживалИгрок команды Virtus.pro Илья «Lil» Ильюк записал влог, в котором рассказал причинах поражения команды на Dota Pit League Season 5. изменился за результаты коллектива и поделился планами на будущее.Ярослав «pashaBiceps» Ярзабковски: Занимайся спортом и все в твоей жизни изменится к лучшемуИгрок команды Virtus.pro Ярослав «pashaBiceps» Ярзабковски в интервью студии RuHub рассказал о подготовке команды на карте de_nuke, о игре на WESG 2016 и о предстоящем матче с Gambit eSports.Видео: один день из жизни М19Организация M19 на своем Youtube-канале опубликовала ролик о жизни игроков команды по League of Legends на буткемпе.
Главные новости
Футбол
Полузащитник «Гамбурга» Халилович, которым интересовались ЦСКА и «Краснодар», арендован «Лас-Пальмасом»
Футбол
«Амкар» сообщил подробности приезда Это'О на сбор команды (фото)
Футбол
Квинси Промес: Звал Депая в «Спартак», но он выбрал другую дорогу
Фигурное катание
Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев: Тренеры сказали, что получилось здорово
MMA
В пробах российских бойцов MMA обнаружен остарин
Футбол
В Москве прооперирован Виктор Понедельник
Футбол
Джейми Каррагер: «Ливерпуль» играет вдесятером, когда Старридж выходит на поле
Фигурное катание
Россияне Боброва и Соловьев – вторые после короткого танца на чемпионате Европы
Футбол
Черчесов побывал на тренировке «Спартака» (фото)
Футбол
Агент: Не сомневался, что ФИФА примет правильное решение по делу Азмуна
все новости