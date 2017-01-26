В 2016 году стримеры с Twitch заработали более 100 миллионов долларов

Сервис Streamlabs подсчитал заработок стримеров на платформе Twich.tv за 2016 год.

Общий заработок стримеров составил 102,8 миллионов долларов. Стоит отметить, что по сравнению с 2015 годом (55,9 миллионов) эта цифра выросла на 84%.

Чаще всего стримеры получают пожертвования от зрителей от 1 до 5 долларов, а средний доход с одного зрителя вырос с 9,9 до 19,1 цента.

Twitch.tv — ведущий сайт потокового видео, где основная тема вещания — игровое видео и прямая трансляция киберспортивных турниров.

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