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Прудников, находящийся на сборе «Локомотива», расторг контракт с «Оренбургом»

Источник:  ФК «Оренбург»Комментарии

Как сообщает официальный Twitter «Оренбурга», нападающий Александр Прудников покинул клуб.

«ФК «Оренбург» по взаимному соглашению сторон покидает нападающий Александр Прудников», – говорится в сообщении клуба.

Ранее стало известно, что футболист был приглашен на сбор московского «Локомотива».

Напомним, Прудников выступал за «Оренбург» с лета 2016 года. За это время 27-летний нападающий провел за клуб 4 матча и получил одну желтую карточку.

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