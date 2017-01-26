Прудников, находящийся на сборе «Локомотива», расторг контракт с «Оренбургом»
Как сообщает официальный Twitter «Оренбурга», нападающий Александр Прудников покинул клуб.
«ФК «Оренбург» по взаимному соглашению сторон покидает нападающий Александр Прудников», – говорится в сообщении клуба.
ФК "Оренбург" по взаимному соглашению сторон покидает нападающий Александр Прудников. pic.twitter.com/mjcK8a14MK— ФК Оренбург (@fcorenburg) 26 января 2017 г.
Ранее стало известно, что футболист был приглашен на сбор московского «Локомотива».
Напомним, Прудников выступал за «Оренбург» с лета 2016 года. За это время 27-летний нападающий провел за клуб 4 матча и получил одну желтую карточку.
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