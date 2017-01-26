«Амкар» сообщил подробности приезда Это'О на сбор команды (фото)

Пресс-служба «Амкара» рассказала, зачем знаменитый нападающий Самуэль Это'О приезжал сегодня в расположение команды в Турции, где пермяки проводят сбор. Некоторые зарубежные СМИ поспешили сообщить о переходе камерунца в уральский клуб.

А дело было так. По инициативе главного тренера Гаджи Гаджиева «Амкар» в перерыве между тренировками отправился на обед в один из ресторанов Антальи. Гостем мероприятия стал Это'О, ныне выступающий за местный «Антальяспор». Гаджиева и Это'О связывают теплые дружеские отношения.

Футболисты, тренеры и менеджеры «Амкара» тепло поприветствовали Самюэля, ему была вручена клубная футболка c 36-м номером, приуроченным к предстоящему дню рождения игрока. Это'О пожелал пермской команде удачи в текущем чемпионате и выразил надежду, что скоро встретится с «Амкаром» вновь, но уже на футбольном поле – в следующем розыгрыше Лиги Европы.

Его нынешний клуб в настоящее время занимает пятое место в чемпионате Турции.



Фото: ФК «Амкар»