«Уотфорд» объявил о переходе Ньянга (фото)

Форвард «Милана» М'Байе Ньянг продолжит карьеру в чемпионате Англии.

Сегодня игрок стал футболистом «Уотфорда» на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба представителя АПЛ. Отмечается, что у клуба есть возможность выкупить 22-летнего нападающего за 18 млн евро, а его аренда обойдется «желтой армии» в 750 тысяч евро.

M'Baye Niang joins on loan til the end of the season. #watfordfc have the option on a permanent move in the summer:https://t.co/PTgFJ9ISx6 pic.twitter.com/EHzOuptcBT — Watford FC (@WatfordFC) 26 января 2017 г.

В нынешнем сезоне Ньянг провел во всех турнирах за «Милан» 17 матчей, забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока сборной Франции в 15 млн евро, а его контракт с «россонери» рассчитан до 2019 года.

Ранее сообщалось, что основным претендентом на игрока является лондонский «Арсенал».