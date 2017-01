«Уотфорд» объявил о переходе Ньянга (фото)

Форвард «Милана» М'Байе Ньянг продолжит карьеру в чемпионате Англии.

Сегодня игрок стал футболистом «Уотфорда» на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба представителя АПЛ. Отмечается, что у клуба есть возможность выкупить 22-летнего нападающего за 18 млн евро, а его аренда обойдется «желтой армии» в 750 тысяч евро.

M'Baye Niang joins on loan til the end of the season. #watfordfc have the option on a permanent move in the summer:https://t.co/PTgFJ9ISx6 pic.twitter.com/EHzOuptcBT