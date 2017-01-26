Полузащитник «Гамбурга» Халилович, которым интересовались ЦСКА и «Краснодар», арендован «Лас-Пальмасом»

«Гамбург» отдал в аренду «Лас-Пальмасу» полузащитника Алена Халиловича, сообщается на официальном сайте немецкого клуба.

Соглашение 20-летнего хорвата с испанской командой рассчитано до лета 2018 года.

Напомним, Халилович перешел в «Гамбург» из «Барселоны» летом 2016 года. В этом сезоне он принял участие в шести матчах бундеслиги, в которых результативными действиями не отметился.

Ранее СМИ сообщали об интересе к хавбеку со стороны ЦСКА и «Краснодара».