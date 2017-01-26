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Мемфис Депай: Мне было непросто в «Манчестер Юнайтед»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Лиона» Мемфис Депай, перешедший во французский клуб из «Манчестер Юнайтед», рассказал об отношениях с главным тренером английского клуба Жозе Моуринью.

«В Манчестере я всегда работал на полную катушку, и мне было не так то просто, поскольку я хотел играть. Но должен признаться, у меня не было плохих отношений с Моуринью. Он отличный тренер и замечательный человек», – сказал игрок сборной Голландии, слова которого приводит Goal.

Отметим, что Моуринью неоднократно заявлял, что готов отпустить Депая в другой клуб, поскольку не может найти ему место в основе.

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