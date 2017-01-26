Кубок конфедераций и чемпионат мира пройдут без эксцессов, уверены представители фан-движений

Министерство внутренних дел РФ обеспокоено недостатком в регионах, которые в 2018 году примут матчи чемпионата мира, специализированн ых учреждений для оказания своевременной помощи лицам в состоянии сильного алкогольного опьянения.

По мнению МВД, по той же причине не удалось предотвратить массовые беспорядки с участием фанатов во время Евро-2016 во Франции. Тогда, напомним, за несколько часов до начала матча Англия – Россия в марсельском порту завязалась драка болельщиков двух сборных. Англичане, по словам очевидцев, находясь под сильным воздействием алкоголя, который свободно продавался в городе, провоцировали местных жителей, полицию и российских визави.

Так как полностью запретить продажу алкоголя на территории страны во время проведения ЧМ (и Кубка конфедераций 2017) невозможно, МВД обратилось к вице-премьеру РФ Виталию Мутко с просьбой дать соответствующие поручения регионам. Отмечается, что во многих регионах в настоящий момент наблюдается отсутствие или недостаток учреждений, способных оперативно оказать необходимую своевременную помощь пьяным и потерявшим ориентиры фанатам.

По статистике, от 40 до 50 процентов болельщиков, которые задерживаются во время правонарушений на стадионах, совершают их, будучи «навеселе», а часть из них и вовсе не способна передвигаться самостоятельно.

Впрочем, российские представители фанатского движения убеждены: волноваться не о чем. Как заявил один из создателей Всероссийского объединения болельщиков Андрей Малосолов, благодаря слаженным действиям правоохранителей и ответственному подходу самих фанатов к ЧМ-2018, предстоящий мундиаль имеет шансы стать самым спокойным в истории так называемого «околофутбола».

Завтра в Москве пройдёт заседание одного из ключевых комитетов РФС – комитета по безопасности и работе с болельщиками, в состав которого вошли представители «Советского спорта», а по окончании состоится пресс-конференци я главы комитета Владимира Маркина, где и будут озвучены некоторые решения.