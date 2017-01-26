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Нападающий сборной Словакии Дюриш перешел в «Оренбург»

Источник:  ФК «Оренбург»Комментарии

Форвард «Виктории Пльзень» Михал Дюриш продолжит карьеру в «Оренбурге», сообщается на официальном сайте российского клуба.

Финансовые условия состоявшегося перехода не разглашаются.

Цвета «Виктории Пльзени» 28-летний словак защищает с 2010 года. В составе этого клуба он провел 211 матчей, в том числе в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и забил 51 мяч.

В активе Дюриша также 34 игры за сборную Словакии и четыре забитых мяча. Он принимал участие в чемпионате Европы-2016 во Франции. 

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