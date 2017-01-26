Тайсон Фьюри: Уайлдер, пожалуйста, перестань драться с продавцами помидоров
Британский боксер Тайсон Фьюри считает, что чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер проводит бои со слабыми соперниками.
«Уайлдер, пожалуйста, перестань драться с продавцами помидоров с рынка, ты ведь чемпион мира по версии WBC! Побей кого-то стоящего, а не одних мешков», – написал Фьюри на своей странице в Twitter.
Напомним, следующий бой Уайлдер проведет 25 февраля, а возможным соперником американца называют небитого кубинца Луиса Ортиса.
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