Анатолий Бышовец: Иванович – усиление для «Зенита»
О перспективах Бранислава Ивановича в «Зените» «Советскому спорту» рассказал известный российский тренер Анатолий Бышовец, в сезоне-2007 работавший с сербом в «Локомотиве».
– Когда я возглавил железнодорожников, Иванович еще не был основным игроком, – вспоминает Анатолий Бышовец. – Боролся за место в составе. Выступал за сербскую «молодежку». О его профессиональных и человеческих качествах у меня остались очень хорошие воспоминания. Иванович был современен и хорош во всех фазах игры – в обороне, развитии атаки и завершении. Прекрасный баланс физических качеств: скорость и мощь. Теперь к этому добавился опыт выступлений за высокоуровневый «Челси». Иванович универсал, может играть на двух позициях, слева и в центре обороны. Надежен. Понимает игру. Коммуникабелен, почти без акцента говорит по-русски. Для «Зенита», мне кажется, Иванович – усиление. 32 года для его системного организма - нормальный возраст. К тому Россия для него – не чужая», – сказал специалист.
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