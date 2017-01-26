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Бобслеист Попов стал первым россиянином, который выиграл Кубок Европы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня, 26 января, россиянин Дмитрий Попов выиграл Кубок Европы по бобслею.

В Винтреберге (Германия) экипаж спортсмена из РФ одержал победу в соревнованиях и общем зачете четверок и стал первым в комбинации.

Таким образом, Попов стал первым россиянином, которому удалось выиграть этот трофей.

Кубок Европы
Восьмой этап 
Четверки

1. Россия-1 (Дмитрий Попов, Андрей Казанцев, Иван Кардаков, Михаил Мордасов) 
2. Россия-2 (Александр Бредихин, Ростислав Гайтюкевич, Владислав Жаровцев, Сергей Сысоев)
3. Германия 
4. Россия-3 (Иван Линючев, Павел Буряков, Николай Гнездилов, Станислав Неустроев)

Общий зачет
Четверки

1. Попов (Россия)
2. Бухмюллер (Германия)
3. Линючев (Россия)
...8. Захаров (Россия)
9. Бредихин (Россия)
...28. Фомин (Россия)

Комбинация (двойки и четверки)

1. Попов (Россия) 
2. Брахер (Швейцария)

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