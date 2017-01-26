«Барселона» – «Реал Сосьедад». Ракитич начнет игру в запасе
Стали известны стартовые составы «Барселоны» и «Реал Сосьедада» на ответный матч 1/4 финала Кубка Испании.
«Барселона»: Силлессен, Умтити, Пике, Роберто, Альба, Маскерано, Д.Суарес, Гомеш, Месси, Л.Суарес, Неймар.
«Реал Сосьедад»: Рулли, Навас, Мартинес, Элустондо, Бершиш, Сурутуса, Прието, Ильяраменди, Виллиан Хосе, Оярсабаль.
Напомним, матч между командами состоится сегодня на стадионе «Камп Ноу» и стартует в 23.15 мск.
Отметим, что в первой игре, которая состоялась 19 января, победителем вышли подопечные Луиса Энрике (1:0).
Матч
Место и дата
26 января 23:15, Ноу Камп, Онлайн-трансляция
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