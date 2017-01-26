Natus Vincere и Aviasales подписали спонсорский контракт

Киберспортивная организация Natus Vincere и крупнейший в России туристический поисковик Aviasales подписали годовой спонсорский контракт.



Партнерством предусмотрена интеграция Aviasales в контент команды, трансляции соревнований, социальные сети клуба, а также совместные маркетинговые акции. Кроме того, Aviasales займется логистикой, связанной с участием команды в турнирах.



«Мы рады тому, что нашим партнером стал Aviasales, компания, которая уже много лет демонстрирует рынку отличный пример того, насколько важно бизнесу оперативно реагировать на изменения, как правильно использовать разные каналы коммуникации и разговаривать со своей аудиторией на понятном языке, предоставляя при этом высокий уровень сервиса. Благодаря такому партнерству побеждать нашей команде станет теперь еще легче», — прокомментировал генеральный директор Na`Vi Евгений Золотарёв.



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