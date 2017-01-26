«Локомотив»: Тарасов вернулся в общую группу (фото)

Как сообщает официальный сайт московского «Локомотива», полузащитник Дмитрий Тарасов вернулся в общую группу.

«Примечательным и весьма радостным событием стало участие в тренировке полузащитника Дмитрия Тарасова. Спустя четыре месяца и 10 дней после проведения операции на колене футболист работает в общей группе. В паузе между первым и вторым сборами Тарасов прошел обследование в римской клинике. Лечащий хирург высоко оценил работу физиотерапевтов и врачей «Локомотива». Колено в рабочем состоянии, сам Дмитрий постепенно набирает форму, поэтому возможно его участие в одном из контрольных матчей уже в ходе текущего сбора», – говорится в сообщении клуба.

🏥Дмитрий Тарасов вернулся в общую группу и может принять участие в контрольных матчах уже этого сбора! #День15 https://t.co/lw5tyZjbra — ФК Локомотив (@fclm_official) 26 января 2017 г.

Напомним, игрок сборной России получил разрыв передней крестообразной связки колена в товарищеском матче национальной команды со сборной Турции, который прошел в Анталье 31 августа.