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«Локомотив»: Тарасов вернулся в общую группу (фото)

Источник:  ФК «Локомотив»Комментарии

Как сообщает официальный сайт московского «Локомотива», полузащитник Дмитрий Тарасов вернулся в общую группу.

«Примечательным и весьма радостным событием стало участие в тренировке полузащитника Дмитрия Тарасова. Спустя четыре месяца и 10 дней после проведения операции на колене футболист работает в общей группе. В паузе между первым и вторым сборами Тарасов прошел обследование в римской клинике. Лечащий хирург высоко оценил работу физиотерапевтов и врачей «Локомотива». Колено в рабочем состоянии, сам Дмитрий постепенно набирает форму, поэтому возможно его участие в одном из контрольных матчей уже в ходе текущего сбора», – говорится в сообщении клуба.

Напомним, игрок сборной России получил разрыв передней крестообразной связки колена в товарищеском матче национальной команды со сборной Турции, который прошел в Анталье 31 августа.

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