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Украинскому футболисту грозит длительная дисквалификация за допинг

Источник:  Football.uaКомментарии

По информации Football.UA, защитник «Александрии» Станислав Микицей может быть наказан за применение запрещенных веществ.

Согласно информации источника, в допинг-пробе игрока были выявлены следы от препарата для лечения гипертонии, который относится к допингу, так как является стимулятором сердечной деятельности. 

Теперь остается разобраться, каким образом это вещество попало в организм футболиста и было ли это сделано осознанно. 

В случае, если футболист принимал это вещество и знал о его возможных последствиях, однако готов сотрудничать в расследовании этого дела, то его ждет лишь два года вне футбола. Однако если Микицей откажется образом признавать свою вину, тогда он получит четыре года дисквалификации.

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