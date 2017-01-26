Украинскому футболисту грозит длительная дисквалификация за допинг

По информации Football.UA, защитник «Александрии» Станислав Микицей может быть наказан за применение запрещенных веществ.

Согласно информации источника, в допинг-пробе игрока были выявлены следы от препарата для лечения гипертонии, который относится к допингу, так как является стимулятором сердечной деятельности.

Теперь остается разобраться, каким образом это вещество попало в организм футболиста и было ли это сделано осознанно.

В случае, если футболист принимал это вещество и знал о его возможных последствиях, однако готов сотрудничать в расследовании этого дела, то его ждет лишь два года вне футбола. Однако если Микицей откажется образом признавать свою вину, тогда он получит четыре года дисквалификации.