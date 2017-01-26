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Роман «Resolut1on» Фоминок: У меня всегда в приоритете первое место, а на «мейджоре» тем более

Комментарии

Игрок команды Digital Chaos Роман «Resolut1on» Фоминок в интервью CyberSport.ru рассказал о конкурентах в американском регионе, оценил уровень команд из СНГ и поделился целями перед киевским «мейджором».

«Я считаю, что Team NP может нам составить конкуренцию. Еще выделю новые команды BuLba и ppd, у них хорошие составы. Если они захотят играть вместе, то они тоже могут составить конкуренцию в регионе. Остальные американские команды долго играют вместе, но не развиваются так, как должны.

У Vega Squadron мне нравится состав. Акбара я считаю одним из лучших саппортов в мире. Это парень, когда у него есть мотивация, выдает 100% информации в игре и ведёт команду к победе. Сергей Брагин хороший и стабильный, особенно если на него играет команда. Если они будут тренироваться, не будут дисбандиться и ссориться, у них всё будет хорошо.

Team Empire. Многие игроки уже отмечали, что fn — конфликтная личность и с ним сложно построить команду. Я не знаю, как он себя проявит в команде. Может, если все будут плясать под его дудку, то смогут нормально играть.

Natus Vincere. Когда Pajkatt был нашим тренером на International, я понял, что он очень умён в плане игры. Он может дать игрокам свою базу знаний, научить их новым стилям. Но как он будет вести себя в роли капитана, я пока не знаю. Кто такой Biver я вообще не в курсе, первый раз о нём услышал, когда его взяли в команду. rmN- очень хороший парень, я много получал о нём позитивных отзывов от Illidan и других ребят. Да и сам с ним пообщался на WESG — очень спокойный и приятный в общении, плюс он хорошо играет. Даня (Dendi) и Витя (GeneRaL) — это такие два паренька, которыми нужно руководить. У них был Акбар, который все действия проговаривал. Им нужен такой человек.

Team Spirit. Я прочитал интервью Фобоса, и мне все его мысли понравились. Если он сможет воплотить их, и все его игроки будут такими, какими бы он хотел их видеть, то они смогут прогрессировать. Я бы не сказал, что они будут топ-1 командой СНГ, но потенциал у них явно есть.

Состав Funn1k — это, конечно, песня. Состав F.R.I.E.N.D.S. мне нравится, все хорошего уровня, но я посмотрел их матчи — у них почему-то не налаживается игра. Я хотел бы видеть, как они прогрессируют, но у них проблемы внутри команды. Я их состав все равно вижу перспективным.

Хочу выиграть несколько турниров подряд. Мы не должны быть командой, которая один турнир выиграла, на остальных выступила посредственно. Я хочу сделать команду, которая будет стабильно занимать первые места. У меня всегда в приоритете первое место, а на «мейджоре» тем более, поскольку это родной дом, на меня будут смотреть друзья и знакомые».

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