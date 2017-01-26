«Кристал Пэлас», «Легия», «Бурсаспор» и АЕК интересуются Обертаном

Полузащитник «Анжи» Габриэль Обертан может сменить клубную прописку в текущее трансферное окно.

Как сообщает France Football, на игрока махачкалинской команды претендуют «Легия», «Бурсаспор», греческий АЕК и «Кристал Пэлас».

При этом отмечается, что ни один из этих клубов на данный момент не близок к приобретению футболиста. По информации источника, команды пока не начинали переговоров по трансферу полузащитника.

Напомним, 27-летний Обертан стал игроком «Анжи» в августе 2016 года. На данный момент в его активе 8 матчей в РФПЛ, один гол и три желтые карточки. Портал Transfermarkt.de оценивает француза в 1 млн евро, а его контракт с «Анжи» рассчитан до 2018 года.

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