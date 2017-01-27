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УНИКС уступил «Маккаби» Т-А в рамках Евролиги

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Баскетболисты «УНИКСА» в матче 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги проиграли «Маккаби» (Тель-Авив).

Встреча между командами завершилась со счетом 60:52 в пользу хозяев площадки.

Весомый вклад в победу своей команды стал американский защитник Эндрю Гудлок, набравший в этой игре 17 очков. Также в его активе 2 подбора и 1 перехват.

В следующем туре российский клуб встретится 2 февраля на домашней арене с греческим «Олимпиакосом», а «Маккаби» сыграет на выезде с «Бамбергом» из Германии.

Евролига
Регулярный чемпионат
20-й тур

Матч

Маккаби Т-А - УНИКС - 60:52

Место и дата

26 января 22:05, Менора Мивтахим Арена, Онлайн-трансляция

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