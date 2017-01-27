УНИКС уступил «Маккаби» Т-А в рамках Евролиги

Баскетболисты «УНИКСА» в матче 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги проиграли «Маккаби» (Тель-Авив).

Встреча между командами завершилась со счетом 60:52 в пользу хозяев площадки.

Весомый вклад в победу своей команды стал американский защитник Эндрю Гудлок, набравший в этой игре 17 очков. Также в его активе 2 подбора и 1 перехват.



В следующем туре российский клуб встретится 2 февраля на домашней арене с греческим «Олимпиакосом», а «Маккаби» сыграет на выезде с «Бамбергом» из Германии.



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