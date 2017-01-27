Нина Мозер: Евгения Тарасова выступала на чемпионате Европы с травмой

Российская фигуристка Евгения Тарасова, победившая в спортивной паре с Владимиром Морозовым на чемпионате Европы по фигурному катанию, выступала с травмой, полученной во время падения с поддержки на прошлой неделе, сообщила тренер дуэта Нина Мозер.

Тарасова и Морозов по итогам двух программ набрали 227,58 балла и опередили занявших второе место немцев Алену Савченко и Брюно Массо на 5,23 балла. Российские фигуристы не стали исполнять в произвольном прокате свой самый сложный элемент - подкрутку в четыре оборота.



«Женя выступала с травмой, - рассказала Мозер журналистам, показав видео падения Тарасовой и Морозова на тренировке в минувший четверг. - Только поэтому ребята не стали исполнять четверную подкрутку, мной было принято решение не рисковать».



