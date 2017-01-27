Боброва и Соловьев стали лидерами короткого танца на чемпионате Европы после пересмотра результатов итальянской пары
Россияне Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев стали лидерами состязаний в танцах на льду на чемпионате Европы после того, как был пересмотрен результат итальянского дуэта Анна Каппеллини/Лука Ланотте в коротком танце, сообщает корреспондент «Советского спорта».
Новый результат Каппеллини и Ланотте - 75,65 балла. У Бобровой и Соловьева, ставших лидерами - 76,18 балла. Третьими идут французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон - 75,48.
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