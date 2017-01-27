«Манчестер Юнайтед» уступил «Халл Сити», но вышел в финал Кубка лиги

Футболисты «Манчестер Юнайтед» пробились в финал Кубка английской лиги, несмотря на поражение в матче с «Халл Сити» (1:2).

Напомним, в первом матче данного противостояния подопечные Жозе Моуринью одержали победу со счетом 2:0.

На 35-й минуте Том Хаддлстоун вывел «тигров» вперед, реализовав пенальти. После перерыва равновесие восстановил самый дорогой игрок мира Поль Погба: полузащитнику «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции удался эффектный удар с лета в дальний угол.

В концовке встречи отличился бывший нападающий московского «Локомотива» Бай Умар Ниасс, замкнувший прострел Дэвида Мейлера. Но большего игрокам «Халл Сити» добиться не удалось.

«МЮ» вышел в финал Кубка Лиги, где он сразится с «Саутгемптоном», ранее в полуфинале выбившим из борьбы «Ливерпуль».



