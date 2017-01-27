Александр Коган: У итальянской пары обнаружили запрещенный элемент в коротком танце на чемпионате Европы

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган рассказал корреспонденту «Советского спорта», что у итальянцев Анны Каппеллини и Луки Ланотте, результат которых в коротком танце на чемпионате Европы был пересмотрен, обнаружили запрещенный элемент.

Судейская бригада пересмотрела результат Анны Каппеллини и Луки Ланотте, понизив их оценку до 75,65 балла, после этого в лидеры по итогам короткого танца вышли россияне Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев.

«В прокате Каппеллини и Ланотте обнаружили ошибку - запрещенный элемент. Лишний оборот на выходе из поддержки, - рассказал Коган корреспонденту «Советского спорта». - За это им начислили штрафной балл, в результате чего лидерами стали Боброва и Соловьев»

Новая оценка итальянцев - 75,65 балла. У Бобровой и Соловьева 76,18 балла, третьими идут французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон - 75,48 балла.

