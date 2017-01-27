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День в истории. Денису Глушакову - 30!

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
День в истории. Денису Глушакову - 30!

Сегодня исполняется 30 лет полузащитнику московского «Спартака» и сборной России по футболу Денису Глушакову.

Денис Глушаков родился 27 января 1987 года в городе Миллерово (Ростовская область).

Начал заниматься футболом в местной ДЮСШ, однако затем при содействии дяди Валерия Глушакова перевелся в Москву, в секцию ЦСКА. В местном футбольном интернате некоторое время проживал в одной комнате с нынешним голкипером «Ростова» Сосланом Джанаевым.

В 1999 - 2005 годах играл за московский клуб «Ника», не сумев закрепиться в основном составе армейцев. Вскоре молодой полузащитник привлек внимание селекционеров «Локомотива». Будучи игроком железнодорожников, Денис впервые был призван в сборную России ( в 2011 году).

18 июня 2013 года Глушаков перешел в московский «Спартак», сумма трансфера составила около 8 миллионов долларов. Палата по разрешению споров РФС постановила, что «Локомотив» обязан выплатить «Нике» компенсацию в размере 15% от этой сделки.

21 июля 2016 года Денис Глушаков был выбран капитаном красно-белых.

За сборную России хавбек провел 48 матчей и забил 5 мячей, приняв участие в двух чемпионатах Европы (2012 и 2016 годов), а также ЧМ-2014 в Бразилии.



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