«Барселона» разгромила «Реал Сосьедад» и вышла в полуфинал Кубка Испании
Футболисты «Барселоны» стали последними полуфиналистами Кубка Испании по футболу-2016/17.
Сегодня команда Луиса Энрике на своем поле уверенно переиграла «Реал Сосьедад» в ответном матче 1/4 финала. Забитыми мячами в составе каталонцев отметились Денис Суарес, Лионель Месси, Арда Туран, а Луис Суарес оформил дубль. В составе гостей отличились Хуанми и Виллиан Жозе.
📍 ¡FINAL EN EL CAMP NOU!— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 26 января 2017 г.
⚽️ Barça, 5 (Denis x2, Messi, Suárez y Arda) - Real Sociedad, 2#FCBlive #ForçaBarça pic.twitter.com/GhuRYJPmiB
Напомним, в первом матче на стадионе «Аноета» действующие чемпионы Испании одержали победу со счетом 1:0.
Ранее в полуфинал Кубка страны пробились мадридский «Атлетико», «Алавес» (Витория), а также «Сельта», выбившая из борьбы мадридский «Реал».
Матч
Барселона - Реал Сосьедад - 5:2 (1:0)
Голы
Суарес Д. 17 (1:0). Месси 55 (2:0 - пен.). Хуанми 62 (2:1). Суарес Л. 63 (3:1). Виллиан 73 (3:2). Туран 80 (4:2). Суарес Л. 82 (5:2).
Состав
Барселона: Силлессен, Альба, Пике, Умтити, Гомеш, Суарес Д., Роберто (Видаль, 46), Маскерано (Ракитич, 66), Месси, Неймар (Туран, 75), Суарес Л.
Реал Сосьедад: Рульи, Мартинес И., Берчиче, Элустондо (Одриосола, 76), Ойарсабаль, Ильярраменди, Сурутуса, Навас, Прието (Каналес, 57), Виллиан, Вела (Хуанми, 56)
Предупреждения:
Неймар, 40; Альба, 40; Суарес Л., 51 - Вела, 40; Берчиче, 43; Мартинес И., 54
Судья:
Хуан Мартинес Мунуэра (Испания)
Место и дата
26 января 23:15, Ноу Камп, Онлайн-трансляция