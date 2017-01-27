«Барселона» разгромила «Реал Сосьедад» и вышла в полуфинал Кубка Испании

Футболисты «Барселоны» стали последними полуфиналистами Кубка Испании по футболу-2016/17.

Сегодня команда Луиса Энрике на своем поле уверенно переиграла «Реал Сосьедад» в ответном матче 1/4 финала. Забитыми мячами в составе каталонцев отметились Денис Суарес, Лионель Месси, Арда Туран, а Луис Суарес оформил дубль. В составе гостей отличились Хуанми и Виллиан Жозе.

Напомним, в первом матче на стадионе «Аноета» действующие чемпионы Испании одержали победу со счетом 1:0.

Ранее в полуфинал Кубка страны пробились мадридский «Атлетико», «Алавес» (Витория), а также «Сельта», выбившая из борьбы мадридский «Реал».



