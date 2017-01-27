Фернандо Варгас: Головкин привлекает на свою сторону мексиканских фанатов

Экс-чемпион мира во втором полусреднем весе Фернандо Варгас отметил, что обладатель трех чемпионских поясов в дивизионе средневесов Геннадий Головкин становится все более популярным в Северной Америке.

- Нелегко подобрать оппонента для Головкина. GGG обладает настоящей мощью. Каждый его удар может завершить бой досрочно. Также он располагает к себе мексиканских фанатов, использует мексиканскую музыку. Я считаю, что он очень силен, — заявил Варгас в интервью порталу Hustleboss.com.

Также Фернандо дал рекомендацию будущему сопернику Геннадия, американцу Дэниэлу Джейкобсу.

- Нужно боксировать, как это делал Оскар Де Ла Хойя в поединке с Феликсом Тринидадом. Это все, что я могу сказать. Но я пока еще не видел, чтобы кто-то мог стоять и биться с ним на равных, - сказал Варгас.

Напомним, бой Головкин - Джейкобс, на кону в котором будут стоять чемпионские пояса WBA, WBC и IBF, принадлежащие Геннадию, состоится 18 марта на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.

Боксер из Казахстана выиграл все 36 своих поединков на профессиональном ринге (33 - досрочно). В активе Джейкобса - 32 победы, а единственное поражение ему нанес россиянин Дмитрий Пирог в 2010 году.

Ранее мексиканец Сауль Альварес, не желая выходить на ринг с Головкиным, отказался от чемпионского титула WBC в среднем весе. Его следующим соперником станет соотечественник Хулио Сезар Чавес-младший.



Фернандо Варгас провел свой последний поединок на профессиональном ринге в 2007 году.



