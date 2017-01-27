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Евгения Тарасова: Каталась на чемпионате Европы на обезболивающих, но в целом все в порядке

Андрей Симоненко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российская фигуристка Евгения Тарасова, ставшая в паре с Владимиром Морозовым чемпионкой Европы в парном катании, рассказала журналистам, что выступала на обезболивающих, но серьезной травмы у нее нет.

Тарасова и Морозов впервые в карьере стали победителями чемпионата Европы в парном катании. Второе место заняли немцы Алена Савченко и Брюно Массо, отставшие от россиян на 5,23 балла. Как рассказала тренер чемпионов Европы Нина Мозер, ее ученики в минувший четверг упали во время исполнения поддержки на тренировке.

«Обезболивающие были, - рассказала Тарасова. - Но на самом деле это падение страшнее видеть. Можно сказать, все в порядке».

«Мы были уверены в своих силах и в короткой, и в произвольной программе, поэтому не нервничали», - добавил Морозов.

По словам Тарасовой, она и ее партнер исполняли бы подкрутку в четыре оборота, свой самый сложный элемент, если бы не падение на тренировке.

«Мы говорили в начале сезона, что не будем откладывать этот четверной элемент, что будем его каждый раз делать. Но в силу таких обстоятельств пришлось отложить», - пояснила фигуристка.


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