Сборная Франции стала первым финалистом чемпионата мира
Сборная Франции по гандболу первой пробилась в финал чемпионата мира-2017.
В полуфинале действующие чемпионы мира нанесли поражение обидчикам сборной России словенцам - 31:25.
Соперник французов по финалу определится сегодня во встрече Хорватия - Норвегия.
Напомним, российские гандболисты уступили Словении на стадии 1/8 финала со счетом 26:32. В субботу будет сыгран матч за 3-е место, а финал мирового первенства состоится в воскресенье, 29 января.
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