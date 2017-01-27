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Сборная Франции стала первым финалистом чемпионата мира

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сборная Франции по гандболу первой пробилась в финал чемпионата мира-2017.

В полуфинале действующие чемпионы мира нанесли поражение обидчикам сборной России словенцам - 31:25.

Соперник французов по финалу определится сегодня во встрече Хорватия - Норвегия.

Напомним, российские гандболисты уступили Словении на стадии 1/8 финала со счетом 26:32. В субботу будет сыгран матч за 3-е место, а финал мирового первенства состоится в воскресенье, 29 января.


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