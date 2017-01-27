Евгений Пашутин: В матче с «Маккаби» УНИКСу не хватало Параховского

Главный тренер казанского УНИКСа Евгений Пашутин прокомментировал поражение своей команды в матче Евролиги с «Маккаби».

- «Маккаби» здорово оборонялся и доставлял нам серьезные проблемы. У них под щитом играли крупные ребята, и нам было тяжело находить свободные зоны. Обе команды, скорее, играли позиционно, и нам долго не удавалось поймать свой ритм в атаке. Если в баскетболе не забиваешь, то и не выигрываешь — все очень просто. По крайней мере, мы навязывали борьбу в обороне и не сдавались до самого конца. Команде не хватало Параховского, который является важным игроком в наших построениях, - заявил Пашутин.

Баскетболисты «УНИКСА» в матче 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги проиграли «Маккаби» (Тель-Авив).

Встреча между командами завершилась со счетом 60:52 в пользу хозяев площадки.

Весомый вклад в победу своей команды стал американский защитник Эндрю Гудлок, набравший в этой игре 17 очков. Также в его активе 2 подбора и 1 перехват.



В следующем туре российский клуб встретится 2 февраля на домашней арене с греческим «Олимпиакосом», а «Маккаби» сыграет на выезде с «Бамбергом» из Германии.