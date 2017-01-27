Торторелла пропустит ближайшую игру «Коламбуса» и «Матч всех звезд» по семейным обстоятельствам

Главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла вынужден взять паузу в работе по семейным обстоятельствам.

- К сожалению, возникла серьезная личная проблема, которая требует от меня самого пристального внимания. Я вынужден на время покинуть команду, а также пропустить звездный уик-энд в Лос-Анджелесе. Это решение далось мне нелегко, так как я очень горжусь «Коламбусом» и своей работой в организации, но поступить так будет правильно дня меня и для моей семьи. Надеюсь, на следующей неделе я смогу вернуться к исполнению своих обязанностей, - заявил Торторелла в интервью официальному сайту НХЛ.

Blue Jackets head coach John Tortorella will miss the 2017 #NHLAllStar Game this weekend due to a family emergency. https://t.co/Q98baxmLka — NHL (@NHL) 26 января 2017 г.

В сегодняшнем матче с «Нэшвиллом» команду из штата Огайо будут тренировать ассистенты Джона - Брэд Ларсен и Брэд Шоу.

«Коламбус» занимает вторую строчку в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, отставая от «Вашингтона» на два очка.

В «Матче всех звезд» Торторелла, работавший на Кубке мира-2016 со сборной США, должен был возглавлять команду дивизиона Метрополитан.

Матч Нэшвилл - Коламбус Место и дата 27 января 04:00, Бриджстоун Арена, Онлайн-трансляция



