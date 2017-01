Торторелла пропустит ближайшую игру «Коламбуса» и «Матч всех звезд» по семейным обстоятельствам

Главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла вынужден взять паузу в работе по семейным обстоятельствам.

- К сожалению, возникла серьезная личная проблема, которая требует от меня самого пристального внимания. Я вынужден на время покинуть команду, а также пропустить звездный уик-энд в Лос-Анджелесе. Это решение далось мне нелегко, так как я очень горжусь «Коламбусом» и своей работой в организации, но поступить так будет правильно дня меня и для моей семьи. Надеюсь, на следующей неделе я смогу вернуться к исполнению своих обязанностей, - заявил Торторелла в интервью официальному сайту НХЛ.

