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Жозе Моуринью: Мы не проиграли «Халл Сити», счет матча - 1:1

Источник:  Daily MailКомментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью не согласился с поражением своей команды в матче Кубка английской лиги против «Халл Сити» (1:2).

- Мы не проиграли, счет матча - 1:1. Я видел только два гола. Видел гол Погба и один гол соперников. Отличный гол! Так что мы по-прежнему не проигрываем. 18 матчей без поражений — это просто великолепно.

Я не видел первый гол «Халл Сити». Но мы празднуем, мы вышли в финал. Не хочу говорить о пенальти или нашей сегодняшней игре. Результат был у нас в кармане, мы контролировали ход встречи, но команде никак не получалось открыть счет.

Но в целом игра шла так, как мы и хотели. Больше ничего не хочу говорить, - заявил Моуринью.

Напомним, в первом матче данного противостояния подопечные Жозе Моуринью одержали победу со счетом 2:0.

Сегодня на 35-й минуте Том Хаддлстоун вывел «тигров» вперед, реализовав пенальти. После перерыва равновесие восстановил самый дорогой игрок мира Поль Погба: полузащитнику «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции удался эффектный удар с лета в дальний угол.

В концовке встречи отличился бывший нападающий московского «Локомотива» Бай Умар Ниасс, замкнувший прострел Дэвида Мейлера. Но большего игрокам «Халл Сити» добиться не удалось.

«МЮ» вышел в финал Кубка Лиги, где он сразится с «Саутгемптоном», ранее в полуфинале выбившим из борьбы «Ливерпуль».

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