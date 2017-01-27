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Промоутер Уайлдера отказался от боя с Луисом Ортисом

Источник:  BoxingsceneКомментарии

Промоутер чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC Деонтея Уайлдера Лу Дибелла не хочет организовывать поединок своего подопечного с кубинцем Луисом Ортисом. 

- Мы исключили из рассмотрения всех бойцов, запятнанных историями с допингом. За месяц до боя мы не согласимся боксировать против кого бы то ни было с плохой репутацией, - заявил Дибелла.

Ранее Луис Ортис бросил вызов Уайлдеру после того как предполагаемый соперник американца Анджей Вавжик сдал положительную допинг-пробу.

В 2014 году Ортис одержал победу нокаутом над Латифом Кайоде, однако результат поединка был отменен, так как кубинец был уличен в применении нандролона. Луис был оштрафован на 8 000 долларов и приговорен к 15 часам общественных работ.

Поединок Уайлдер - Вавжик должен был состояться 25 февраля в США (Бирмингем, штат Алабама). Ожидается, что Деонтей все же выйдет на ринг в эту дату, но с другим оппонентом. 

Напомним, долгое время обязательным претендентом для американца был Александр Поветкин, однако запланированный на май 2016 года поединок в Москве не состоялся из-за положительной допинг-пробы россиянина на мельдоний.


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