Никита Нестеров стал игроком «Монреаля»
Российский защитник Никита Нестеров обменян из клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» в «Монреаль Канадиенс».
«Тампа» обменяла 23-летнего хоккеиста на канадского защитника «Канадиенс» Джонатана Расина и выбор в 6-м раунде драфта 2017 года.
Canadiens acquire defenseman Nikita Nesterov from Tampa, in return for defenseman Jonathan Racine and a 6th round pick in 2017.— Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) 27 января 2017 г.
Напомним, в сентябре прошлого года Нестеров подписал новый однолетний контракт с «Молнией» на 725 000 долларов. В 36 матчах текущего сезона российский защитник набрал 12 (3+9) очков.
В 2011 - 2013 годах Никита Нестеров защищал цвета челябинского «Трактора» в КХЛ.
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