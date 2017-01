Никита Нестеров стал игроком «Монреаля»

Российский защитник Никита Нестеров обменян из клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» в «Монреаль Канадиенс».

«Тампа» обменяла 23-летнего хоккеиста на канадского защитника «Канадиенс» Джонатана Расина и выбор в 6-м раунде драфта 2017 года.

Canadiens acquire defenseman Nikita Nesterov from Tampa, in return for defenseman Jonathan Racine and a 6th round pick in 2017.