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День в истории. Уле Эйнару Бьорндалену - 43!

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
День в истории. Уле Эйнару Бьорндалену - 43!

Сегодня исполняется 43 года самому титулованному биатлонисту всех времен Уле Эйнару Бьорндалену.

Уле-Эйнар Бьорндален родился 27 января 1974 года в норвежском Драммене.

В детстве будущий восьмикратный олимпийский чемпион занимался футболом, гандболом, велоспортом и легкой атлетикой (бег и метание копья). Но все же остановил свой выбор на биатлоне, вдохновившись примером старшего брата Дага (чемпиона мира 1995 года в командной гонке и серебряного призера Олимпиады-1998 в эстафете).

Уле-Эйнар владеет четырьмя иностранными языками. За карьеру Бьорндален завоевал 13 олимпийских медалей. В а его активе - 20 золотых наград на чемпионатах мира по биатлону. Шесть раз он завоевывал Большой хрустальный глобус по итогам сезонов.

Также норвежец не без успеха выступал на международных соревнованиях по лыжным гонкам (5 личных подиумов на этапах Кубка мира).

Супруг трехкратной олимпийской чемпионки Сочи-2014 - белорусской биатлонистки Дарьи Домрачевой.

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