Джефферсон Фарфан готов подписать контракт с «Локомотивом»

Новичком московского «Локомотива» в зимнее трансферное окно может стать 32-летний перуанский вингер Джефферсон Фарфан.

По информации портала Larepublica.pe, в ближайшее время футболист пройдет медосмотр в российской столице.

В октябре прошлого года Фарфан покинул клуб «Аль-Джазира» (Абу-Даби). А лучшие годы карьеры Джефферсон провел, играя за голландский ПСВ (2004 - 2008) и немецкий «Шальке 04» (2008 - 2015). В данный момент он является свободным агентом.

Отметим, что футболист знаком по совместной работе в Гельзенкирхене с новым спортивным директором железнодорожников Эриком Штоффельсхаусом.



На счету игрока 75 матчей и 22 гола в составе сборной Перу.

«Локомотив» занимает 10-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России после 17 туров.



