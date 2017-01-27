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Джефферсон Фарфан готов подписать контракт с «Локомотивом»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Новичком московского «Локомотива» в зимнее трансферное окно может стать 32-летний перуанский вингер Джефферсон Фарфан.

По информации портала Larepublica.pe, в ближайшее время футболист пройдет медосмотр в российской столице.

В октябре прошлого года Фарфан покинул клуб «Аль-Джазира» (Абу-Даби). А лучшие годы карьеры Джефферсон провел, играя за голландский ПСВ (2004 - 2008) и немецкий «Шальке 04» (2008 - 2015). В данный момент он является свободным агентом.

Отметим, что футболист знаком по совместной работе в Гельзенкирхене с новым спортивным директором железнодорожников Эриком Штоффельсхаусом.

На счету игрока 75 матчей и 22 гола в составе сборной Перу.

«Локомотив» занимает 10-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России после 17 туров. 

 

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