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«Вашингтон» обыграл «Нью-Джерси», Кузнецов оформил дубль

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Вашингтона» переиграли «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:2).

На седьмой минуте встречи счет открыл капитан «Кэпиталс» Александр Овечкин. Он забросил свою 23-ю шайбу в текущем сезоне.

Дважды в сегодняшнем матче ворота «Дьяволов» поразил другой российский форвард Евгений Кузнецов. Во втором периоде он реализовал численное преимущество (ассистентами выступили Овечкин и Дмитрий Орлов), а под занавес игры поразил пустые ворота хозяев.

«Вашингтон» сохранил лидерство в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ в преддверии «Матча всех звезд».

Матч

Нью-Джерси - Вашингтон - 1:5 (0:2, 1:2, 0:1)

Голы:

Овечкин 6:14 (0:1). Бураковски 18:28 (0:2). Эллер (Орлов, Бураковски), 28:29 (0:3). Кузнецов (Овечкин, Орлов), 30:19 (0:4). Хенрик (Каммаллери, Паренто), 38:16 (1:4). Кузнецов 58:07 (1:5).

Место и дата

27 января 03:00, Пруденшиал Центр, Онлайн-трансляция


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