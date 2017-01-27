«Вашингтон» обыграл «Нью-Джерси», Кузнецов оформил дубль

Хоккеисты «Вашингтона» переиграли «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:2).

На седьмой минуте встречи счет открыл капитан «Кэпиталс» Александр Овечкин. Он забросил свою 23-ю шайбу в текущем сезоне.

Дважды в сегодняшнем матче ворота «Дьяволов» поразил другой российский форвард Евгений Кузнецов. Во втором периоде он реализовал численное преимущество (ассистентами выступили Овечкин и Дмитрий Орлов), а под занавес игры поразил пустые ворота хозяев.

«Вашингтон» сохранил лидерство в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ в преддверии «Матча всех звезд».