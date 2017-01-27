Гол Любимова принес «Филадельфии» победу над «Торонто»
Хоккеисты «Филадельфии» одержали победу над «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:1).
Обе команды ведут борьбу за попадание в плей-офф от Восточной конференции.
В концовке третьего периода победную шайбу «Летчиков» забросил российский форвард Роман Любимов. Для него это четвертый гол в сезоне.
Голкипер «Филадельфии» Михал Нойвирт отразил 27 бросков по своим воротам из 28. А защитник-новичок «Флайерз» Иван Проворов отметился сегодня шестью бросками и четырьмя минутами штрафа.
Матч
Филадельфия - Торонто - 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
Голы:
Симмондс (Конечны), 12:15 (1:0). Нюландер (Комаров, Кадри), 35:35 (1:1). Любимов (Штрайт, Гудас), 57:23 (2:1).
Место и дата
27 января 03:00, Веллс Фарго Центр, Онлайн-трансляция
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