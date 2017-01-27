Гол Любимова принес «Филадельфии» победу над «Торонто»

Хоккеисты «Филадельфии» одержали победу над «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:1).

Обе команды ведут борьбу за попадание в плей-офф от Восточной конференции.

В концовке третьего периода победную шайбу «Летчиков» забросил российский форвард Роман Любимов. Для него это четвертый гол в сезоне.

Голкипер «Филадельфии» Михал Нойвирт отразил 27 бросков по своим воротам из 28. А защитник-новичок «Флайерз» Иван Проворов отметился сегодня шестью бросками и четырьмя минутами штрафа.



