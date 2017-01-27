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День в истории. Марату Сафину - 37!

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
День в истории. Марату Сафину - 37!

Сегодня исполняется 37 лет экс-первой ракетке мира, российскому теннисисту Марату Сафину.

Марат Сафин родился 27 января 1980 года в Москве.

Заниматься теннисом Марат начал с шести лет на теннисной базе «Спартак — Ширяево Поле», которой руководил его отец. До 13 лет его тренером была мама - Рауза Исланова, одна из сильнейших теннисисток Советского Союза в начале 1970-х годов.

Сафин начал профессиональную карьеру в 1997 году. Он выиграл 15 турниров ATP в одиночном разряде, в том числе - два «мэйджора»: US Open-2000 и Australian Open-2005. В ноябре 2000 года он возглавил мировой рейтинг и был первой ракеткой мира в течение девяти недель. Марат дважды становился обладателем Кубка Дэвиса в составе сборной России (2002, 2006). Он завершил спортивную карьеру осенью 2009 года.

В 2011 г. Сафин стал депутатом Государственной думы РФ. А в 2016 году он был введен в Международный зал теннисной славы.

Младшая сестра Марата Динара Сафина также смогла стать первой ракеткой мира в одиночном разряде.



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