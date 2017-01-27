Луис Энрике: Если «Сельта» обыграет «Барселону» в финале Кубка Испании - все равно буду рад
Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике хотел бы, что его команда сразилась с «Сельтой» в финале Кубка Испании.
- Месси играл сегодня на позиции полузащитника, он может играть, где хочет. Когда мяч у Лео, все, что нужно делать другим игрокам, – двигаться и правильно открываться, и они получат его в нужное время.
Заменил Маскерано, потому что ценю всех своих игроков. Он получил ушиб бедра, и я не хотел рисковать его здоровьем.
В финале турнира хотел бы встретиться с «Сельтой». Если мы ее обыграем, буду счастлив, если победит соперник - все равно буду рад, - заявил Луис Энрике.
Напомним, Луис Энрике тренировал команду из Виго в 2013 - 2014 годах.
Футболисты «Барселоны» стали последними полуфиналистами Кубка Испании по футболу-2016/17 после уверенной победы в ответном матче над «Реалом Сосьедад».
Ранее в полуфинал турнира пробились мадридский «Атлетико», «Алавес» (Витория), а также «Сельта», выбившая из борьбы мадридский «Реал».
Матч
Барселона - Реал Сосьедад - 5:2 (1:0)
Голы
Суарес Д. 17 (1:0). Месси 55 (2:0 - пен.). Хуанми 62 (2:1). Суарес Л. 63 (3:1). Виллиан 73 (3:2). Туран 80 (4:2). Суарес Л. 82 (5:2).
Состав
Барселона: Силлессен, Альба, Пике, Умтити, Гомеш, Суарес Д., Роберто (Видаль, 46), Маскерано (Ракитич, 66), Месси, Неймар (Туран, 75), Суарес Л.
Реал Сосьедад: Рульи, Мартинес И., Берчиче, Элустондо (Одриосола, 76), Ойарсабаль, Ильярраменди, Сурутуса, Навас, Прието (Каналес, 57), Виллиан, Вела (Хуанми, 56)
Предупреждения:
Неймар, 40; Альба, 40; Суарес Л., 51 - Вела, 40; Берчиче, 43; Мартинес И., 54
Судья:
Хуан Мартинес Мунуэра (Испания)
Место и дата
26 января 23:15, Ноу Камп, Онлайн-трансляция