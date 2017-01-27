Луис Энрике: Если «Сельта» обыграет «Барселону» в финале Кубка Испании - все равно буду рад

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике хотел бы, что его команда сразилась с «Сельтой» в финале Кубка Испании.

- Месси играл сегодня на позиции полузащитника, он может играть, где хочет. Когда мяч у Лео, все, что нужно делать другим игрокам, – двигаться и правильно открываться, и они получат его в нужное время.

Заменил Маскерано, потому что ценю всех своих игроков. Он получил ушиб бедра, и я не хотел рисковать его здоровьем.

В финале турнира хотел бы встретиться с «Сельтой». Если мы ее обыграем, буду счастлив, если победит соперник - все равно буду рад, - заявил Луис Энрике.

Напомним, Луис Энрике тренировал команду из Виго в 2013 - 2014 годах.

Футболисты «Барселоны» стали последними полуфиналистами Кубка Испании по футболу-2016/17 после уверенной победы в ответном матче над «Реалом Сосьедад».

Ранее в полуфинал турнира пробились мадридский «Атлетико», «Алавес» (Витория), а также «Сельта», выбившая из борьбы мадридский «Реал».