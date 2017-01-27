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«Халл Сити» прервал серию «МЮ», «Барселона» - в полуфинале Кубка, а «Локомотив» ждет Фарфана. Главные новости утра

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра пятницы.

1. «Манчестер Юнайтед» уступил «Халл Сити» в ответном полуфинальном матче Кубка английской лиги. Это не помешало фаворитам выйти в финал, но беспроигрышная серия команды во всех турнирах оборвалась на отметке 17 игр.

2. Впрочем, у Жозе Моуринью, по традиции, свое, особое мнение. Главный тренер «МЮ» не считает, что его команда действительно проиграла.

3. Уверенно преодолела четвертьфинальный барьер Кубка Испании «Барселона». Каталонцы забили пять мячей в ворота «Реала Сосьедад», а Луис Энрике уже грезит встречей в финале со своей бывшей командой - «Сельтой», которая ранее выбила из борьбы мадридский «Реал».

4. Российская пара танцоров Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев вырвалась в лидеры после короткой программы на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Чехии. Это случилось после того, как арбитры решили постфактум снять один балл с итальянцев за исполнение запрещенного элемента.

5. А спортивная пара Евгения Тарасова/Владимир Морозов уже принимает поздравления. Травма партнерши не помешала россиянам завоевать в Остраве награды высшей пробы.

6. Чемпион мира в тяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер, по-видимому, не планирует подвергать свой пояс какой бы то ни было опасности. Промоутер американца Лу Дибелла нашел банальный предлог для того, чтобы не вступать в переговоры с Эдди Хирном, представляющим интересы кубинского панчера Луиса Ортиса. Остается только гадать, сколько еще добровольных защит титула позволит провести Уайлдеру Всемирный боксерский совет.

7. Защитник сборной России Никита Нестеров в результате обмена присоединился в «Монреале» к трио соотечественников - Александру Радулову, Алексею Емелину и Андрею Маркову.

8. А тем временем «Вашингтон» не сбавляет обороты. Лидеры Восточной конференции НХЛ уверенно разобрались с «Нью-Джерси», а Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов блеснули результативностью.

9. Состав московского «Локомотива» со дня на день готов усилить многолетний лидер «Шальке 04» и сборной Перу Джефферсон Фарфан. Определенные сомнения может вызывать только возраст игрока и то обстоятельство, что уже три месяца он находится в статусе свободного агента.

10. Некогда самый ожидаемый футбольный турнир русской зимы - Кубок Содружества может возродиться из небытия. Об этом рассказал президент РФС Виталий Мутко.

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