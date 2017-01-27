Барбашев дебютировал в НХЛ

Форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашев провел первый матч в НХЛ. 21-летний российский нападающий дебютировал в игре с «Миннесотой» (1:4).

Барбашев провел на льду 10 минут 3 секунды, провел четыре силовых приема (лучший показатель в команде), нанес один бросок по воротам и заблокировал два броска соперника.

В нынешнем сезоне Барбашев набрал 37 (19+18) очков в 44 матчах регулярного чемпионата АХЛ за «Чикаго Вулвс» и занимает восьмое место в списке лучших бомбардиров лиги.

Форвард «блюзменов» стал 37-м российским игроком НХЛ в нынешнем регулярном чемпионате.

Добавим, что «Сент-Луис» выбрал Барбашева во втором раунде драфта НХЛ 2014 года под общим 33-м номером.