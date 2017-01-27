Барбашев дебютировал в НХЛ
Форвард «Сент-Луиса»
Иван Барбашев провел первый матч в НХЛ. 21-летний российский нападающий
дебютировал в игре с «Миннесотой» (1:4).
Барбашев провел на льду 10 минут 3 секунды, провел четыре силовых приема (лучший показатель в команде), нанес один бросок по воротам и заблокировал два броска соперника.
В нынешнем сезоне Барбашев набрал 37 (19+18) очков в 44 матчах регулярного чемпионата АХЛ за «Чикаго Вулвс» и занимает восьмое место в списке лучших бомбардиров лиги.
Форвард «блюзменов» стал 37-м российским игроком НХЛ в нынешнем регулярном чемпионате.
Добавим, что «Сент-Луис» выбрал Барбашева во втором раунде драфта НХЛ 2014 года под общим 33-м номером.
Матч
Миннесота - Сент-Луис - 5:1 (0:0, 3:1, 2:0)
Голы:
Хаула (Поминвилль, Паризе), 20:23 (1:0). Тарасенко (Лехтеря, Шварц), 24:47 (1:1). Граовац (Нидеррайтер, Дамба), 32:19 (2:1). Койву (Гранлунд, Нидеррайтер), 39:48 (3:1 - бол.). Нидеррайтер (Стаал, Койл), 41:29 (4:1). Гранлунд (Спарджон, Цукер), 42:11 (5:1).
Место и дата
27 января 04:00, Эксель Энерджи Центр, Онлайн-трансляция