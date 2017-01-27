«Лейкерс» проиграли «Юте», Мозгов набрал девять очков
«Лейкерс» потерпели
поражение от «Юты» (88:96) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Российский центровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов вышел в стартовой пятерке команды, провел на площадке 16 минут 34 секунды и набрал девять очков.
Также на счету Мозгова девять подборов, в том числе семь – в защите, одна результативная передача и один блок-шот.
«Лейкерс» потерпели третье поражение подряд и остаются на предпоследнем месте Западной конференции. Следующий матч команда Мозгова проведет в ночь на 1 февраля – дома с «Денвером».
«Юта» одержала 30-ю победу в сезоне и догнала «Клипперс», которые занимают четвертое место на Западе.
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Место и дата
27 января 06:30, Энерджи Солюшн Арена, Онлайн-трансляция
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