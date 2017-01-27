Два очка Макдэвида и дубль Секеры принесли «Эдмонтону» победу над «Сан-Хосе»

«Эдмонтон» одержал победу над «Сан-Хосе» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Лучшим игроком матча стал защитник «нефтяников» Андрей Секера. При счете 0:1 30-летний словак забил ответный гол, после чего забросил еще одну шайбу.

В третьем периоде окончательный счет установили форварды Дрэйк Каджула и Коннор Макдэвид, также сделавший голевую передачу. Теперь у лучшего бомбардира сезона 59 (17+42) очков в 51 матче регулярного чемпионата.

Российский форвард «Эдмонтона» Антон Слепышев провел на льду 11 минут 4 секунды и провел три силовых приема.

«Эдмонтон» прервал победную серию «акул», которая составляла шесть матчей, и догнал соперников в турнирной таблице. Теперь у обеих команд по 64 очка. «Сан-Хосе» остается на первом месте Тихоокеанского дивизиона благодаря большему числу побед.

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