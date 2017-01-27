Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Надаль- : -Димитров
Биатлон  Спринт
Хоккей  Динамо Москва- : -Металлург
Биатлон  Спринт
Хоккей  Торпедо- : -СКА
Баскетбол  ЦСКА- : -Анадолу Эфес
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Два очка Макдэвида и дубль Секеры принесли «Эдмонтону» победу над «Сан-Хосе»

Комментарии

«Эдмонтон» одержал победу над «Сан-Хосе» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Лучшим игроком матча стал защитник «нефтяников» Андрей Секера. При счете 0:1 30-летний словак забил ответный гол, после чего забросил еще одну шайбу.

В третьем периоде окончательный счет установили форварды Дрэйк Каджула и Коннор Макдэвид, также сделавший голевую передачу. Теперь у лучшего бомбардира сезона 59 (17+42) очков в 51 матче регулярного чемпионата.

Российский форвард «Эдмонтона» Антон Слепышев провел на льду 11 минут 4 секунды и провел три силовых приема.

«Эдмонтон» прервал победную серию «акул», которая составляла шесть матчей, и догнал соперников в турнирной таблице. Теперь у обеих команд по 64 очка. «Сан-Хосе» остается на первом месте Тихоокеанского дивизиона благодаря большему числу побед.

НХЛ

Регулярный чемпионат

Матч

Сан-Хосе - Эдмонтон - 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Голы:

Кутюр (Марло, Бедкер), 4:05 (1:0). Секера (Макдэвид), 19:54 (1:1). Секера (Драйзайтль), 37:09 (1:2 - бол.). Каджула 51:31 (1:3). Макдэвид (Драйзайтль), 58:08 (1:4 - п.в.).

Место и дата

27 января 06:30, САП Центр, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Барбашев дебютировал в НХЛФорвард «Сент-Луиса» Иван Барбашев провел первый матч в НХЛ. 21-летний российский нападающий дебютировал в игре с «Миннесотой» (1:4).Грабитель Овечкин забил супергол в день рождения брата. Как это было (видео)Грабитель Овечкин забил супергол в день рождения брата. Как это было (видео)А еще Александр Овечкин забросил свою 548-ю шайбу, взойдя на 28-е место в списке лучших снайперов НХЛ всех времен.НХЛ. «Монреаль» уступил «Айлендерс», «Сан-Хосе» - «Эдмонтон» и другие матчиВсе матчи регулярного чемпионата НХЛ на сайте «Советского спорта».«Халл Сити» прервал серию «МЮ», «Барселона» - в полуфинале Кубка, а «Локомотив» ждет Фарфана. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра пятницы.Гол Любимова принес «Филадельфии» победу над «Торонто»Хоккеисты «Филадельфии» одержали победу над «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:1).«Вашингтон» обыграл «Нью-Джерси», Кузнецов оформил дубльХоккеисты «Вашингтона» переиграли «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:2).Никита Нестеров стал игроком «Монреаля»Российский защитник Никита Нестеров обменян из клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» в «Монреаль Канадиенс».Торторелла пропустит ближайшую игру «Коламбуса» и «Матч всех звезд» по семейным обстоятельствамГлавный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла вынужден взять паузу в работе по семейным обстоятельствам.Сидни Кросби: Бывает, что тебе везет, за тебя играют отскоки и все такоеКапитан «Питтсбурга» Сидни Кросби высказался о своей высокой результативности в нынешнем сезоне.Варламов перенесет операцию, в нынешнем сезоне он уже не сыграетГолкипер «Колорадо» Семен Варламов пропустит весь сезон из-за травмы. Об этом сообщил отец хоккеиста Александр Варламов.Кошмарная ошибка Задорова, которая может обойтись ему дорого (видео)Кошмарная ошибка Задорова, которая может обойтись ему дорого (видео)Самые интересные события лиги – в нашем традиционном обзоре «Пять гвоздей НХЛ».10-е кряду поражение «Спартака», травма Малкина и вылет «Реала» из Кубка Испании. Главные новости утра10-е кряду поражение «Спартака», травма Малкина и вылет «Реала» из Кубка Испании. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра четверга.НХЛ. «Рейнджерс» уступил «Филадельфии», «Ванкувер» обыграл «Колорадо» и другие матчи дня«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня в Национальной хоккейной лиге.Малкин пропустит Матч звезд НХЛ из-за травмыРоссийский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин не примет участие в Матче звезд НХЛ из-за травмы, об это заявил главный тренер команды Майк Салливан.Два очка Ворачека принесли победу «Филадельфии» в матче с «Рейнджерс»В матче регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» на домашнем льду проиграл «Филадельфии» со счетом 0:2.Гол Сошникова и передача Зайцева помогли «Торонто» обыграть «Детройт»Гол Сошникова и передача Зайцева помогли «Торонто» обыграть «Детройт»В матче регулярного чемпионата НХЛ «Детройт» на домашнем льду уступил «Торонто» со счетом 0:4.Пьер Макгуайр: Макдэвид не так хорошо представляет, что такое игра в обороне по сравнению с МэттьюзомЭксперт телеканала NBC Пьер Макгуайр высказался об игре капитана «Эдмонтона» Коннора Макдэвида и сравнил его с форвардом «Торонто» Остоном Мэттьюзом.«Вегас» претендует на ГалланаБывший главный тренер «Флориды» Жерар Галлан может возглавить новую команду НХЛ – «Вегас Голден Найтс».Тарасенко не забивает в восьми матчах подряд впервые с сезона 2012/2013Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко не смог отличиться в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (3:0).«Я не говорю по-английски, ухожу отсюда!» Малкин на кастинге в Голливуде (видео)«Я не говорю по-английски, ухожу отсюда!» Малкин на кастинге в Голливуде (видео)Потрясающий ролик с участием Александра Овечкина и Евгения Малкина сняли в НХЛ, подогревая интерес к «Матчу звезд».
Главные новости
Футбол
«Халл Сити» прервал серию «МЮ», «Барселона» - в полуфинале Кубка, а «Локомотив» ждет Фарфана. Главные новости утра
Баскетбол
«Лейкерс» проиграли «Юте», Мозгов набрал девять очков
Хоккей
НХЛ. «Монреаль» уступил «Айлендерс», «Сан-Хосе» проиграл «Эдмонтон» и другие матчи
Футбол
Луис Энрике: Если «Сельта» обыграет «Барселону» в финале Кубка Испании - все равно буду рад
Теннис
День в истории. Марату Сафину - 37!
Хоккей
Гол Любимова принес «Филадельфии» победу над «Торонто»
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Нью-Джерси», Кузнецов оформил дубль
Футбол
Джефферсон Фарфан готов подписать контракт с «Локомотивом»
Биатлон
День в истории. Уле Эйнару Бьорндалену - 43!
Хоккей
Никита Нестеров стал игроком «Монреаля»
все новости
Эдмонтон
Эдмонтонкалендарьстатистика
Сан-Хосе
Сан-Хосекалендарьстатистика
Андрей Секера
Андрей Секеравсе новости
Коннор Макдэвид
Коннор Макдэвидвсе новости
Антон Слепышев
Антон Слепышеввсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости