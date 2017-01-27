Два очка Макдэвида и дубль Секеры принесли «Эдмонтону» победу над «Сан-Хосе»
«Эдмонтон» одержал
победу над «Сан-Хосе» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Лучшим игроком матча стал защитник «нефтяников» Андрей Секера. При счете 0:1 30-летний словак забил ответный гол, после чего забросил еще одну шайбу.
В третьем периоде окончательный счет установили форварды Дрэйк Каджула и Коннор Макдэвид, также сделавший голевую передачу. Теперь у лучшего бомбардира сезона 59 (17+42) очков в 51 матче регулярного чемпионата.
Российский форвард «Эдмонтона» Антон Слепышев провел на льду 11 минут 4 секунды и провел три силовых приема.
«Эдмонтон» прервал победную серию «акул», которая составляла шесть матчей, и догнал соперников в турнирной таблице. Теперь у обеих команд по 64 очка. «Сан-Хосе» остается на первом месте Тихоокеанского дивизиона благодаря большему числу побед.
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Сан-Хосе - Эдмонтон - 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)
Голы:
Кутюр (Марло, Бедкер), 4:05 (1:0). Секера (Макдэвид), 19:54 (1:1). Секера (Драйзайтль), 37:09 (1:2 - бол.). Каджула 51:31 (1:3). Макдэвид (Драйзайтль), 58:08 (1:4 - п.в.).
Место и дата
27 января 06:30, САП Центр, Онлайн-трансляция