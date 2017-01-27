Мирза и Додиг вышли в финал Australian Open в миксте
Хорват Иван Додиг и Саня Мирза из Индии вышли в финал Открытого чемпионата Австралии по теннису в миксте.
В полуфинале пара, посеянная на турнире под вторым номером, обыграла австралийский дуэт Саманта Стосур/Сэм Грот – 6:4, 2:6, 10:5.
В финале Додиг и Мирза сыграют с победителями встречи Элина Свитолина (Украина)/Крис Гуччионе (Австралия) – Эбигейл Спирс (США)/Хуан Себастьян Кабаль (Колумбия).Мельбурн (Австралия)
Турнир серии «Большого шлема»
Australian Open
Призовой фонд 16 503 692 доллара
Открытые корты, хард
Микст
1/2 финала
Иван Додиг/Саня Мирза (Хорватия, Индия) - Саманта Стосур/Сэм Грот (Австралия) – 6:4, 2:6, 10:5
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